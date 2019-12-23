Роспотребнадзор посоветовал разбавлять крепкий алкоголь водой в пропорции 1:3

Чтобы минимизировать негативное влияние алкоголя на организм, крепкие алкогольные напитки следует разбавлять водой, рассказали в Роспотребнадзоре.
«Крепость алкогольных напитков, полученных естественным образом, не превышает 15-16 градусов. Более крепкий алкоголь, полученный в результате перегонки, действует на организм чрезвычайно разрушительно, поэтому крепкие напитки крайне желательно разбавить водой в соотношении 1:3. Именно такая концентрация спирта считается наиболее безопасной для здоровья», – сообщили в пресс-службе ведомства «Интерфаксу».
«Относительно безопасно» человек может выпить за раз не более 15 мл в пересчете на чистый спирт, что равняется 150 мл водки или половине бутылки вина. Алкогольные напитки нельзя пить на голодный желудок и запивать газированной водой, в таком случае алкоголь быстрее попадает в кровь.
«Чтобы этого не происходило, надо обязательно закусывать выпитые алкогольные напитки и больше двигаться, чтобы алкоголь медленнее всасывался в кровь и быстрее выводился из организма», – пояснили в пресс-службе.
Ранее Роспотребнадзор разработал список правил, которые помогут выбрать безопасный и качественный алкоголь.
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