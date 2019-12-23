Лариса Долина провела выходной в кругу семьи

Оказалось, исполнительница вместе с дочерью Ангелиной и внучкой Александрой посетила уникальное шоу «День рождения Дед Мороза». Наследница звезды поделилась фотоотчетом с мероприятия. На одном из снимков они запечатлены всей семьей.
«На первом фото видно кто самый довольный! Спасибо всем за этот чудо праздник!!! 1,5 часа на одном дыхании. Добрый красочный новогодний бум!», – подписала кадр Ангелина.
И действительно, Лариса на фото улыбается шире остальных. В это время ее внучка прижимается к ее плечу. На маленькой Александре забавные рожки единорога.
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Фолловеры отметили, что все трое выглядят чудесно. «Три красавицы», «По мне так довольны все», «Трио – самые очаровательные красотки! Такие позитивные! Умнички!», «Лариса Александровна просто космически прекрасная! Горжусь тем, что мой кумир так выглядит! И вы, Линочка с Сашей, тоже красотки», – писали поклонники.
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