Лариса Долина провела выходной в кругу семьи

Оказалось, исполнительница вместе с дочерью Ангелиной и внучкой Александрой посетила уникальное шоу «День рождения Дед Мороза». Наследница звезды поделилась фотоотчетом с мероприятия. На одном из снимков они запечатлены всей семьей.

«На первом фото видно кто самый довольный! Спасибо всем за этот чудо праздник!!! 1,5 часа на одном дыхании. Добрый красочный новогодний бум!», – подписала кадр Ангелина.

И действительно, Лариса на фото улыбается шире остальных. В это время ее внучка прижимается к ее плечу. На маленькой Александре забавные рожки единорога.

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Публикация от lina & sasha (@dolinalina) 22 Дек 2019 в 6:28 PST

Фолловеры отметили, что все трое выглядят чудесно. «Три красавицы», «По мне так довольны все», «Трио – самые очаровательные красотки! Такие позитивные! Умнички!», «Лариса Александровна просто космически прекрасная! Горжусь тем, что мой кумир так выглядит! И вы, Линочка с Сашей, тоже красотки», – писали поклонники.

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