Мнения: Газовое соглашение с Украиной стало вынужденным компромиссом

Суть российско-украинской сделки проста. Контракт заключен на 5 лет. В первый год минимальный объем прокачки составит 65 миллиардов кубов, в последующие – по 40 при условии «конкурентного тарифа». Кроме того, РФ выплачивает Украине долг по решению Стокгольмского арбитража – порядка 2,9 миллиардов долларов.

Суть российско-украинской сделки проста. Контракт заключен на 5 лет. В первый год минимальный объем прокачки составит 65 миллиардов кубов, в последующие – по 40 при условии «конкурентного тарифа». Кроме того, РФ выплачивает Украине долг по решению Стокгольмского арбитража – порядка 2,9 миллиардов долларов.

В РФ достаточно экспертов и активистов, которые называют это соглашение поражением Москвы. «Достигнутая договоренность больше всего выгодна Германии и ЕС, во многом выгодна киевскому режиму… Это их победа. Отчасти победа США, которые хотели, и чтобы Москва финансировала русофобский режим в Киеве. РФ будет платить миллиарды рэкетиру за право продавать российский газ в ЕС. По сути это политическая победа проевропейского лобби в российской элите. Многим такая победа кажется «пирровой» для страны», – пишет российский политолог Сергей Марков.

Однако на самом деле все не совсем так. В целом соглашение можно расценивать как вынужденный компромисс между Киевом и Москвой. И если уж решать, кто из двух сторон тут является главным бенефициаром, то им является скорее Россия. Москва не только гарантировала бесперебойную поставку газа в Европу (тем самым подтвердив свою надежность как поставщика), но и добилась неплохого, в общем-то, соглашения. Рассмотрим это соглашение по пунктам.

Начнем со сроков. Решение, по сути, является компромиссом между позицией Газпрома (один год) и Украины (10 лет). Однако если сюда добавить минимально гарантированный объем прокачки, то решение было принято скорее в интересах российской стороны.

Установленный на 2020 год транзит в 65 миллиардов кубов скорее всего будет выкачан и даже превышен – ведь Москва так и не успела построить и ввести в действие СП-2 к началу 2020 года. Спасибо за это датчанам, которые максимально затянули выдачу разрешения на прокладку трубопровода через свою территорию. Более того, не исключено, что сроки ввода в эксплуатацию СП-2 сдвинутся на полгода – ко второй половине 2020. Спасибо за это американским товарищам, которые ввели в действие санкции против проекта, а также швейцарской компании-трубоукладчику Allseas, которая укладывала трубы для «Северного потока-2» и сейчас решила выполнять американские указания. Сначала она приостановила укладку, а затем вообще вывела свои суда из Балтийского моря.

Цена вопросов

Трагедией для РФ это не стало. Москва может нанять других подрядчиков, либо вообще закончить прокладку (которая уже завершена более чем на 90 процентов) сама. Ведь у Кремля есть свои суда, способные прокладывать трубы – пусть с меньшим опытом экипажа и большим сроком прокладки. Например, баржа-трубоукладчик «Фортуна», которая может класть трубы на глубине не более 200 метров, а значит закончить датский участок (где глубина достигает 100 метров). На больших глубинах будет работать судно «Академик Черский», которое через месяц может прибыть в Балтийское море из Находки. Месяц на перемещение, затем еще какое-то время на начало работ, прокладку – вот уже и наступает середина года.

После начала работы СП-2 (чья проектная мощность составляет 55 миллиардов кубов) нужда РФ в украинском транзите уменьшается как минимум на 27 миллиардов кубов – это в том случае, если Северный-Поток 2 не выведут из-под действия европейского Третьего Энергопакета и через него можно будет качать лишь половину возможного объема. Именно поэтому гарантированный объем прокачки через Украину в 2021 году снижается на 25 миллиардов кубов – до 40 миллиардов. Да и то при условии, если Киев даст «конкурентный тариф». Эта формула дает Москве возможность уменьшить объем транзита при условии получения более выгодных условий – например, постройки новых веток «Турецкого Потока».

Да, скорее всего какой-то объем газа все равно будет прокачиваться через Украину. Все обходные российские мощности не покроют потребности Европы в российском газе – особенно на фоне падения европейской добычи «Голубого топлива» на тех же голландских месторождениях. Однако даже если сохранится установленный на 2021-2025 год объем в 40 миллиардов, то он составит менее половины от прокачанных в 2018 году 86 миллиардов кубов и чуть более четверти от общей мощности украинской ГТС. Такие объемы не только приведут к потере значительных поступлений в бюджет (в том числе миллиардов долларов, которые РФ могла бы платить за транзит), но и ставят саму ГТС на грань рентабельности.

Политика против математики

Киев, конечно, может заявить, что компенсировал эти потери за счет принуждения Москвы выполнить решение Стокгольмского арбитража – то есть выплатить Украине почти 3 миллиарда долларов. Однако, во-первых, Газпрому все равно пришлось бы платить – решение был крайне несправедливым, юридически некорректным, но оно было, и оспорить его у Москвы не получилось. Во-вторых, выплатив обязательные 2,9 миллиардов, он принудил Киев отказаться от дальнейших исков за прокачку в 2018 и 2019, которые могли бы быть удовлетворены по принципу прецедента.

Что же касается интересов Киева, то, если брать чистую математику, то Украине выгоднее было бы отказаться от этого платежа (как от нее и требовала Москва) взамен на резкое увеличение гарантированных объемов прокачки, или же сохранении его на уровне 95 миллиардов кубов. Украинские эксперты уже подсчитали, что в последнем случае «2,9 млрд долл. были бы компенсированы нами уже в первые два года, а затем пошел бы чистый плюс на 1-1,5 млрд долларов ежегодно».

Однако тут в математику вмешалась политика – киевские власти преподносили «Стокгольмский арбитраж» как колоссальную победу над Москвой и отказаться от плодов этой победы было бы для Зеленского самоубийством. Политика, по всей видимости, может помешать Украине извлечь еще один бонус из соглашения – заключить с Москвой контракт на прямую поставку газа, дабы не покупать реверс втридорога. Те украинские силы, которые кормятся с этого реверса, грозят новым майданом за потенциальную зраду. «Европейская солидарность» потребует немедленного созыва заседания Совета национальной безопасности и обороны и введения санкций против прямых поставок газа из России», – сообщил Петр Порошенко.

Поэтому не исключено, что та «форточка возможностей», которую, по словам российского вице-премьера Дмитрия Козака открыло в российско-украинских отношениях, будет закрыто нерешительностью президента Зеленского. Неготовностью украинского президента следовать национальным интересам Украины вопреки угрозам и ультиматумам со стороны крикливого майданутого меньшинства.

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