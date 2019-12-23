Джонсон заявил, что ошибался в возможности перезагрузки отношений с Россией

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что ошибался в возможности перезарузки отношений с Россией. Об этом он рассказал в ответе на рождественский опрос «О чем ты передумал?» от британского журнала The Spectator, который был опубликован 21 декабря.

Джонсон заявил, что ранее он, как многие министры иностранных дел и премьер-министры, думал о возможности начать сначала отношения с Россией, так как это страна, с которой Великобритания вместе боролась против фашизма.

По словам Джонсона, его очень разочаровало, что он ошибся, думая так.

Джонсон занимает должность премьер-министра Великобритании с 24 июля 2019 года.

12 декабря в Великобритании прошли досрочные выборы. Консервативная партия получила 364 места в парламенте, а Джонсон остался премьер-министром.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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