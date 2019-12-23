Путин позвонил ребенку, которому помог посетить Красную Поляну

Президент Владимир Путин поговорил по телефону с 10-летним Андреем Кочетовым из Ставропольского края, который благодаря президенту посетил Красную Поляну. Глава государства поговорил с мальчиком во время рабочей поездки в Адыгею.

«Здравствуй, Андрюша, привет! Как ты покатался, понравилось тебе?» – спросил Путин, передает ТАСС. Он спросил его о впечатлениях от Красной Поляны и о погоде на курорте.

«На лыжах хочешь прокатиться? Давай, организуем», – предложил президент. После этого он сказал, что его коллеги организуют там катание на лыжах.

Он попросил мальчика быть осторожнее, так как горные лыжи являются экстремальным видом спорта.

«Обещаешь? Хорошо. Я тебя обнимаю, мой хороший. Хорошего тебе катания на завтра», – закончил президент разговор.

Путин в начале декабря присоединился к всероссийской акции «Елка желаний», он вытянул открытку с желанием 10-летнего Андрея Кочетова, которому в 2013 году диагностировали опасное для жизни заболевание.

22 декабря он прилетел в Сочи и посетил зимние курорты Красной Поляны.

Напомним, за 2019 год в рамках проекта «Мечтай со мной» было исполнено 2 тыс. 283 детских мечты. Сейчас в работе по проекту «Елка желаний» – более 7,5 тыс. детских пожеланий по всей стране.

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