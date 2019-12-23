Медик назвал полезные свойства шпината: «Защита от рака и не только»

23.12.2019, 16:30, Разное

Медик назвал полезные свойства шпината. «Защита от рака и не только»,- отмечает врач Мохсен Клаб в статье, опубликованной в арабском издании.
Одно из самых популярных зеленых листовых растений заслужило свою славу не просто так, а благодаря наличию витаминов, минералов и фитонутриентов. Последние обладают противораковыми свойствами, препятствуя процессам мутации на клеточном уровне, замедляя деление уже пораженных клеток и устраняя из организма канцерогенные вещества. В результате происходит детоксикация организма, уменьшается воспаление и замедляется вред от свободных радикалов. Шпинат доказал свою эффективность в предотвращении возникновения опасного рака предстательной железы у мужчин и молочной у женщин, а также онкологии прямой кишки. Вовсе не случайно его называют «метлой для кишечника». Любителям добавлять его в разные блюда не грозят запоры, поможет он улучшить состояние здоровья и гипертоникам. Присутствие в его составе комплекса, состоящего из калия, магния и кальция, благотворно влияет на сосудистую систему и помогает стабилизировать артериальное давление.

Защитные каротиноидные соединения шпината уменьшают риск возникновения многих заболеваний, включая болезни сердца, сахарный диабет, нейродегенеративные заболевания и ожирение. Железо, фолиевая кислота и витамин Е стабилизируют репродуктивную систему человека и помогают зачать здоровое потомство.



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