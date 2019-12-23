Путин прокомментировал возможность вычета акцизов из цен на топливо

Президент Владимир Путин заявил, что возможность вычета акцизов из цен на топливо обсудить можно, но реакция Минфина будет предсказуемой.

Об этом информирует РИА «Новости».

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