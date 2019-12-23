Путин прокомментировал возможность вычета акцизов из цен на топливо

Президент Владимир Путин заявил, что возможность вычета акцизов из цен на топливо обсудить можно, но реакция Минфина будет предсказуемой.
Об этом информирует РИА «Новости».
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Последнее: Глава МИД РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, в ходе которого стороны обсудили ситуацию в Сирии и Ливии. Разговор состоялся по инициативе турецкой стороны, сообщается на сайте российского МИД. «Главы внешнеполитических ведомств обсудили процесс мирного урегулирования в Сирийской Арабской Республике, включая проблематику оказания гуманитарной помощи населению Сирии, и перспективы взаимодействия […]
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