Путин прокомментировал возможность вычета акцизов из цен на топливо

23.12.2019, 16:26, Новости дня

Президент Владимир Путин заявил, что возможность вычета акцизов из цен на топливо обсудить можно, но реакция Минфина будет предсказуемой.

Об этом информирует РИА «Новости».



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