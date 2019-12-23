Полиция Татарстана «отработала» на школьниках разгон митинга. Подростки рассказали о полученных травмах

Сотрудники МВД Татарстана провели учения по разгону протестов и привлекли к участию в них школьников в селе Новотроицкое Тукаевского района республики. После того, как ролики появились в Сети, МВД подтвердило проведение учений, но никаких извинений не принесло.

Что рассказали школьники

Один из учащихся Новотроицкой средней школы рассказал МБХ-медиа, что полицейские применяли к девятиклассникам силовые приемы.

«Меня очень жестко положили, типа свернули и ткнули лицом в снег. Других кинули через бедро, многих кидали через бедро и меня одного ткнули лицом в снег, очень жестко. Моего друга поцарапали, он порезался об щиты, у меня осталась ссадина на руке, ссадина на коленке, плюс большая шишка на голове», — рассказал школьник.

Он сказал, что учеников не предупредили об учениях: после уроков директор просто пришел и сказал, что «давайте собирайтесь, вы пойдете с МВД».

«Мы все были удивлены, когда мы выходим на улицу: мы видим, что они стоят с щитами, их мало было, не так много, как нас. Нас было примерно 18 человек. Они нам объяснили, что мы должны провоцироваться, выходить топать, потом уже просто толкать. Первый раз мы сначала просто побежали, мы три раза всего «дрались», — рассказал школьник.

Версия силовиков и реакция прокуратуры и Минобразования

«В качестве статистов по согласованию с администрацией школы были привлечены учащиеся 9-го класса МБОУ «Новотроицкая СОШ», – было сказано в сообщении на сайте МВД Татарстана. Позже новость с сайта была удалена и перезалита, а приведенная фраза из нового варианта сообщения исчезла, подчеркивают журналисты URA.RU. В МВД отдельно заявили, что никто из школьников не пострадал, а перед учениями их якобы проинструктировали о мерах безопасности. В МВД назвали учения «тактико-строевыми занятиями с личным составом подразделения».

Утром 23 декабря стало известно, что прокуратура Татарстана проводит проверку учений, такую же проверку в школе проводит и Министерство образования Татарстана. Начальник отдела образования Тукаевского района Татарстана уже уволилась со своей должности, подтвердили в ведомстве.

​»При наличии оснований будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования», – заявил старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.

*****

По словам главы татарстанского отделения профсоюза «Альянс учителей» Раушана Валиуллина, «учения» полицейские проводили на учениках 9-го класса. Школьников попросили нападать на сотрудников в полной экипировке, со щитами. В ответ на эти нападения учащихся «скручивали» и заламывали им руки. «Задача – научить сотрудников действовать в условиях массовых беспорядков», – написал Валиуллин на своей странице в фейсбуке.

Учения по разгону массовых беспорядков проходят в России с 2016 года: об этом сообщали журналисты нескольких городов: их проводили подразделения ОМОНа, СОБРа и Нацгвардии. Однако на школьниках и подростках российские силовики ранее не «тренировались».

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Глава МИД РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, в ходе которого стороны обсудили ситуацию в Сирии и Ливии. Разговор состоялся по инициативе турецкой стороны, сообщается на сайте российского МИД. «Главы внешнеполитических ведомств обсудили процесс мирного урегулирования в Сирийской Арабской Республике, включая проблематику оказания гуманитарной помощи населению Сирии, и перспективы взаимодействия […]