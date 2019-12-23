Cпецназ ФСИН показал школьникам, как подавляют бунты в колонии, и назвал выступление «ярким и зрелищным»

Cпецназ ФСИН во время посвящения в кадеты 16 декабря показал учащимся школы №21 города Златоуст Челябинской области «силовые методы воздействия на граждан». Фрагмент «показательного выступления» показал телеканал «Златоустовское телевидение».

На торжественную линейку в школе спецназ ФСИН пришел в форме и с металлическими щитами и продемонстрировал, как бить дубинками демонстрантов. На видео руководитель подразделения приказывает: «Палкой сверху, бей! Палкой снизу, бей!», а бойцы выполняют соответствующие движения.

Как рассказала Znak.com депутат законодательного собрания региона Ольга Мухометьярова, родителей на линейку не приглашали, и они узнали, как детей посвятили в кадеты, только после репортажа на местном телевидении.

Кадетский класс в школе был создан МЧС, но почему были приглашены именно сотрудники ФСИН – руководство школы не сообщило. В то же время пресс-служба УФСИН заявила, что сотрудники ведомства получили приглашение именно от руководства школы, а само управление ФСИН по Челябинской области назвало выступление спецназа «ярким и зрелищным». В ведомстве добавили, что выступление проходило «в рамках патриотического воспитания гражданской молодежи».

Начальник отдела дополнительного образования Златоуста Ольга Идрисова позже рассказала, что в городе находятся колония и СИЗО, поэтому сотрудники ФСИН периодически встречаются со старшеклассниками. «Здесь речь идет только о профориентации», – сказала она.

Накануне стало известно о еще одном «разгоне митинга», который полицейские также «отработали» на школьниках: второй случай произошел в Тукаевском районе Татарстана.

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