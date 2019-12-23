Фотография белой медведицы из Норильска вошла в сотню лучших кадров по версии Time

По версии журнала Time, фотография белой медведицы из Норильска вошла в сотню лучших кадров 2019 года. Данный снимок был сделан местным фотографом Ириной Яринской и опубликован в Instagram-аккаунте американского издания.

На фотографии запечатлена белая медведица, прогуливающаяся по улице города. На заднем плане за ней наблюдают несколько человек, вышедшие из автомобилей. Фотограф не ожидала такого успеха собственного кадра, поскольку сделала его без подготовки. Она услышала о необычной путешественнице, которая бродит по окраинам, и решила сделать несколько сюжетов для себя. Ирина Яринская находилась в нескольких метрах от хищника, что стало для нее жутким опытом, но эта работа была вознаграждена.

Медведицу, изображенную на снимке, смогли переместить в зоопарк “Роев ручей” в Красноярске. Ее назвали Марфой, и сейчас она проходит курс реабилитации.

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