Составлен список считающихся «полезными» ритуалов при уходе за новорожденными

Специалисты составили список наиболее вредных ритуалов, которые считаются полезными в уходе за новорожденными. Эти действия медики не могут назвать здоровыми, и рекомендуют избавиться от них.

Эксперты согласны с тем, что некоторые матери иногда пересекают черту в уходе за своим чадом, что в итоге вредит его здоровью. К этим методам относится закаливание холодной водой. К нему нужно тщательно готовиться, чтобы не навредить организму. Следует отказаться от “шоковой” терапии холодом, поскольку у младенцев невысокая терморегуляция, поэтому “закалка” может привести к воспалительным процессам. Современные родители стараются как можно быстрее приучить ребенка к горшку, высаживая его над ним с первых месяцев жизни. Педиатры называют это риском, поскольку контроль мочеиспускания у детей начинает формироваться с полугода, а поза «сидя» может нарушить развитие позвоночника и тазобедренных суставов.

Медики призывают отказаться от экстремальной динамической гимнастики, которая может привести к перерастяжению связок и в более взрослом возрасте ребенок будет страдать от частых травм.

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