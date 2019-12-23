Летучая и Анашенков планируют подать в суд на передачу Кудрявцевой «Звезды сошлись»

После недавнего выпуска передачи Леры Кудрявцевой Елене Летучей пришлось заступиться за Юрия Анашенкова. Теперь телеведущая и ее супруг планируют подать в суд на «Звезды сошлись».

На днях студию программы посетила экс-гражданская избранница бизнесмена Асмик Вайе Рейтор. По ее словам, Анашенков прожил с ней 6 лет, а затем бросил через 9 месяцев после рождения второго ребенка. Как заявила искусствовед, после расставания предприниматель оставил ей только долги и сейчас не дает деньги на воспитание детей, а также игнорирует заботы о сыне от второго брака. Елена Летучая вместе с мужем сначала никак не комментировала происходящее, но теперь пара решила высказаться. Знаменитости записали видеообращение, в котором обвинили НТВ и передачу «Звезды сошлись» в клевете. «К сожалению, наша семья столкнулась с безосновательной травлей на телеканале НТВ, основанной на сплетнях и домыслах», — отметила звезда «Ревизорро».

Как сказала Летучая, сотрудники телеканала сознательно планировали создать у общественности негативное мнение о ее семье, чтобы увеличить рейтинг проекта, ведущей которого является Кудрявцева. Анашенков добавил, что корреспонденты использовали неподтвержденные сведения и теперь их ожидают судебные иски на сумму 50 миллионов рублей.

Одна из подписчиц жены бизнесмена написала, что скандала бы не было, если бы он больше времени проводил с наследником. «Мы его выкупаем каждый раз как вещь!» — заявила журналистка, имея в виду шантаж бывшей партнерши избранника.

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