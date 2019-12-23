Медведев оценил протокол соглашения по газу с Украиной

23.12.2019, 16:19, Новости дня

Премьер Дмитрий Медведев заявил, что газовый протокол между Россией и Украиной является компромиссным решением.

Медведев отметил, что правительству необходимо отследить, чтобы зафиксированные в документе положения были выполнены, передает «Интерфакс».

Он добавил, что речь идет «о собственно самой мировой сделке, и о целом ряде других решений, которые принимаются на уровне компаний, связанных с транзитом».

Ранее вице-премьер Дмитрий Козак сообщил, что Москва и Киев договорились о фиксированной цене за транзит газа на последующие пять лет.

Газета ВЗГЛЯД писала, что газовое соглашение с Украиной стало вынужденным компромиссом.



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