Путин назвал причину возможного возвращения к единому сельхозналогу

23.12.2019, 16:19, Новости дня

Президент Владимир Путин заявил, что если рост НДС для сельхозпроизводителей создаст сложности, то можно будет обсудить возврат к единому сельхозналогу. Однако президент уточнил, что ситуацию еще нужно проанализировать.

Об этом информирует РИА «Новости».

Ранее президент заявил, что рост сельскохозяйственного производства в стране достиг 4,1%.



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