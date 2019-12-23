Путин назвал причину возможного возвращения к единому сельхозналогу

Президент Владимир Путин заявил, что если рост НДС для сельхозпроизводителей создаст сложности, то можно будет обсудить возврат к единому сельхозналогу. Однако президент уточнил, что ситуацию еще нужно проанализировать.
Об этом информирует РИА «Новости».
Ранее президент заявил, что рост сельскохозяйственного производства в стране достиг 4,1%.
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Последнее: Во вторник, 23 декабря, правительство частично погасило задолженность по выплате зарплаты шахтерам. Об этом 23 декабря в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр Алексей Гончарук. По его словам, казначейство перечислило 322 млн грн на погашение задолженности. Решение выделить средства на зарплаты шахтерам было принято на заседании Кабмина 18 декабря. В 2019 году шахтеры в разных областях Украины неоднократно […]
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