В «Слуге народа» заявили, что в Раде самое «конструктивное взаимодействие» у них с фракцией «Голос»

Наиболее конструктивное сотрудничество в Верховной Раде у «Слуги народа» с представителями «Голоса». Об этом заместитель председателя фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук заявила «Главкому» в интервью, которое было опубликовано 20 декабря.

«Очевидно, что у нас более конструктивное взаимодействие с партией «Голос». Правда, за продолжение закона об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донбасса они не голосовали. Также нам было обидно, когда «Голос» не поддержал в первом чтении земельную реформу. Надеюсь, что во втором они все же проголосуют», – сказала она.

По словам нардепа, в украинском парламенте «самый большой водораздел – между новыми и старыми политиками, и он проявляется во многих вопросах».

«Очень много законопроектов получают поддержку различных фракций – бывает и 300, и 350 голосов. Если это касается поддержки незащищенных слоев населения или когда мы выделяли средства на достройку «Охматдета», то практически все фракции поддерживают. В конце и за решение проблемы «площадок Яценко» проголосовали почти все», – отметила Кравчук.

В июле прошли внеочередные выборы в Верховную Раду, которые выиграла пропрезидентская партия «Слуга народа». С учетом депутатов, избранных в мажоритарных округах, «Слуга народа» получила более 250 мандатов и сформировала монобольшинство. Сейчас во фракции 248 нардепов.

У фракции «Голос» – 20 мандатов.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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