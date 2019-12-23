В «Слуге народа» заявили, что в Раде самое «конструктивное взаимодействие» у них с фракцией «Голос»

Наиболее конструктивное сотрудничество в Верховной Раде у «Слуги народа» с представителями «Голоса». Об этом заместитель председателя фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук заявила «Главкому» в интервью, которое было опубликовано 20 декабря.
«Очевидно, что у нас более конструктивное взаимодействие с партией «Голос». Правда, за продолжение закона об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донбасса они не голосовали. Также нам было обидно, когда «Голос» не поддержал в первом чтении земельную реформу. Надеюсь, что во втором они все же проголосуют», – сказала она.
По словам нардепа, в украинском парламенте «самый большой водораздел – между новыми и старыми политиками, и он проявляется во многих вопросах».
«Очень много законопроектов получают поддержку различных фракций – бывает и 300, и 350 голосов. Если это касается поддержки незащищенных слоев населения или когда мы выделяли средства на достройку «Охматдета», то практически все фракции поддерживают. В конце и за решение проблемы «площадок Яценко» проголосовали почти все», – отметила Кравчук.
В июле прошли внеочередные выборы в Верховную Раду, которые выиграла пропрезидентская партия «Слуга народа». С учетом депутатов, избранных в мажоритарных округах, «Слуга народа» получила более 250 мандатов и сформировала монобольшинство. Сейчас во фракции 248 нардепов.
У фракции «Голос» – 20 мандатов.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Во вторник, 23 декабря, правительство частично погасило задолженность по выплате зарплаты шахтерам. Об этом 23 декабря в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр Алексей Гончарук. По его словам, казначейство перечислило 322 млн грн на погашение задолженности. Решение выделить средства на зарплаты шахтерам было принято на заседании Кабмина 18 декабря. В 2019 году шахтеры в разных областях Украины неоднократно […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- N-TV — в приложениях Apple Крым стал российским / 28 ноября
- «И все почернели от зависти»: журналист показал «любимого губернатор» Путина / 2 декабря
- Умер лидер «Новой России» Никита Исаев / 16 ноября
- Путин назвал главную тему переговоров с Зеленским / 26 ноября
- Лукашенко назвал условие интеграции Белоруссии с Россией / 7 декабря
- В 2020 году в Украине будет создаваться спортивная инфраструктура – Бородянский / 30 ноября
- «Очень хорошо, что Минздрав развернулся лицом к детям, нуждающимся в трансплантации почки» / 25 ноября
- Бывшего следователя МВД отдали по суд за хищение изъятых денег / 6 ноября