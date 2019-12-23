«Динамо» – в топ-15 лучших клубов за всю историю Лиги чемпионов

23.12.2019, 16:18, Новости дня

Киевское «Динамо» попало в топ-15 самых успешных команд за всю историю Лиги чемпионов (с 1955-го по 2019-й года), об этом свидетельствует рейтинг, опубликованный на официальном сайте УЕФА.

За каждую победу в Лиге чемпионов УЕФА насчитывает команде по два очка, за ничью – одно.

«Динамо» расположилось на 11-м месте рейтинга, имея в активе 246 очков. Киевский клуб принимал участие в 36 розыгрышах самого престижного клубного турнира Европы.

Возглавляет рейтинг мадридский «Реал» – 600 очков. Вторая – мюнхенская «Бавария», которая заработала 474 балла. Замыкает тройку «Барселона», у испанской команды 446 очков.

В рейтинг попали еще пять украинских команд: «Шахтер» (32 место, 132 очка), «Днепр» (173 позиция, 14 пунктов), «Заря» (282 строчка, пять баллов), «Металлист» и «Таврия» (333 место, по три очка).

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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