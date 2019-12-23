В заложенной в машину Шеремета взрывчатке было вещество, аналогичное тому, что нашли в изъятой у Антоненко мине – полиция

В подрыве автомобиля журналиста Павла Шеремета в 2016 году использовалась вещество, аналогичное тому, что правоохранители нашли в изъятой у подозреваемого военнослужащего Андрея Антоненко мине. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Такой вывод сделали следователи, получив результаты взрывотехнической экспертизы. Исследование проводили специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции Украины.

Согласно заключению экспертов, изъятое при обыске у Антоненко вещественное доказательство является выхолощенной промышленно изготовленной боевой противопехотных осколочной миной направленного действия МОН-50. Ее корпус был снаряжен взрывчатым веществом ПВВ 5-А, оба 1987 года изготовления.

В корпусе мины специалисты нашли остатки взрывчатого вещества на основе гексогена. Именно этот материал и был в основе самодельных взрывных устройств, с помощью которых совершили покушение на убийство предпринимателя в Косово Ивано-Франковской области, и взорвали авто Шеремета.

На корпусе и внутри исследуемого предмета эксперты также обнаружили смешанные биологические следы, принадлежность которых еще будет устанавливаться.

В полиции отметили, что Антоненко отказался объяснять происхождение и цель хранения изъятого предмета. Кроме того, он отказывается от проведения следственных экспериментов и дачи показаний.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания «Украинская правда», гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей. По версии следствия, журналиста убили для дестабилизации ситуации в Украине.

12 декабря министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. Позже в тот же день Нацполиция назвала имена вероятных причастных: это медсестра одного из парашютно-десантных батальонов Яна Дугарь (суд отправил ее под домашний арест), Антоненко (арестован), детский хирург и волонтер Юлия Кузьменко (заключена под стражу), а также супруги Владислав и Инна Грищенко, которые фигурируют в деле как «лица, владеющие информацией».

Супруги Грищенко появились в деле Шеремета после того, как они стали фигурантами дела о покушении на бизнесмена в Косове Ивано-Франковской области.

Следователи считают, что взрывчатку под автомобиль Шеремета закладывали Кузьменко и Антоненко, Антоненко также называют организатором преступной группы, Дугарь занималась «разведкой»: искала камеры на маршруте следования сообщников. Во время заседания суда Антоненко заявил, что на видео минирования авто Шеремета был не он. Антоненко не признает свою вину и отказывается давать показания.

Национальная полиция Украины 18 декабря обнародовала видео с расшифровкой переговоров Антоненко. Правоохранители считают, что в день своего задержание просил брата жены убрать из шкафа мину, которую спрятали в IT-компании под видом роутера.

Сегодня суд рассматривает апелляцию защиты Антоненко.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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