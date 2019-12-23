Путин подшутил над своим полпредом цитатой из «12 стульев»

23.12.2019, 16:12, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин на выставке сельхозпродукции в Адыгее подшутил над своим полпредом в Южном федеральном округе Владимиром Устиновым, взявшим палку колбасы с экспозиции.

На агроэкспозиции представлены десятки сортов сыра, хлеба, осетровые, молочная продукция, масла, разные сорта колбасы. Устинов, шедший за Путиным, взял со стола одну из палок колбасы, передает РИА «Новости».

«Колбасу положите», – с улыбкой сказал Путин, обернувшись к Устинову.

Тот рассмеялся и положил продукт обратно на стол.

«Верни колбасу, все прощу», – добавил после этого президент, вспомнив слова Остапа Бендера из фильма «12 стульев». В оригинале фраза звучала немного иначе: «Отдай колбасу, дурак! Я все прощу!»



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