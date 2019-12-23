Путин жестко раскритиковал срыв сроков ввода ФАПов на селе

Президент Владимир Путин назвал «разгильдяйством и хамством» срыв сроков ввода фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) на селе.
Об этом информирует ТАСС.
Ранее сопредседатель центрального штаба ОНФ Леонид Рошаль заявил, что ремонт, строительство больниц и ФАПов во многом зависит от работы региональных властей.
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