Путин жестко раскритиковал срыв сроков ввода ФАПов на селе

23.12.2019, 16:12, Новости дня

Президент Владимир Путин назвал «разгильдяйством и хамством» срыв сроков ввода фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) на селе.

Об этом информирует ТАСС.

Ранее сопредседатель центрального штаба ОНФ Леонид Рошаль заявил, что ремонт, строительство больниц и ФАПов во многом зависит от работы региональных властей.



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