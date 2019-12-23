Московский кредитный банк поддержал BELUGA GROUP

Соглашение стало знаковым, отметила глава управления продаж

продуктов документарного и международного бизнеса МКБ Наталья Бахова. «При

оформлении сделки учитывались индивидуальные интересы поставщика и покупателя

по контракту», – сказала она.

По ее словам, результат удовлетворяет все стороны. Поставщик

получает финансирование без залога и защищается от риска неплатежеспособности

покупателя. Последнему предоставляется необходимый срок для отсрочки для

производства и реализации продукции.

Обслуживание ведущих внешнеэкономическую деятельность

компаний – один из приоритетов Московского кредитного банка. Кредитная

организация предоставляет финансирование, оказывает услуги по валютному

контролю и конвертации. Одним из наиболее востребованных продуктов МКБ является

международный факторинг.

Поставщик получает беззалоговое финансирование,

оборачиваемость дебиторской задолженности ускоряется. Кроме того, поставщик

защищен от риска неплатежа покупателя, а также избавлен от необходимости

предоставлять банку залоговое обеспечение. Покупатель же привлекает денежные

средства и получает отсрочку.

BELUGA GROUP – один из главных импортеров крепкого алкоголя

в России. Компании принадлежит шесть производственных площадок в России.

Дистрибуционный портфель включает множество известных торговых марок. BELUGA

GROUP эксклюзивно представляет в России вина всемирно известных брендов Италии,

Испании, США, Франции и других стран.

Ранее Московский кредитный банк удостоился «Премии

Рунета» в номинации «Мобильное приложение» года. Эксперты

оценили удобство и расширенный функционал. Сейчас более трети вкладов и 45%

накопительных счетов в банке открывается через мобильное приложение.

Московский кредитный банк стабильно входит в утвержденный

Центральным банком России перечень системно значимых кредитных организаций. По

данным «Интерфакс-100», МКБ находится в топ-3 частных банков по

объему активов.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Жительница Ставрополья пережила две клинические смерти и стала бесплодной по вине врачей. Стали известны некоторые подробности случившегося. Беременность россиянки проходила отлично. Но только до того, как она оказалась в роддоме. Девушку изначально не хотели принимать, хотя воды уже отошли. Уже на начальном этапе акушеры заметили, что ребенок мертв, но до последнего не делали кесарево. Итог […]