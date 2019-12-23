37 тыс. украинцев в 2019 году перенесли мобильный номер при смене оператора

В 2019 году по состоянию на 23 декабря 37 150 украинцев перенесли мобильный номер при смене оператора связи. Об этом свидетельствуют данные Украинского госцентра радиочастот.

По информации Государственной службы статистики, по состоянию на 1 января 2019 года в Украине было зафиксировано 53,934 млн абонентов мобильной связи.

С 1 мая 2019 год украинцы могут сохранять свой мобильный номер при смете оператора связи.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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