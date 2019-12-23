С Новым годом и Рождеством: открытки от княгини Монако Шарлен, принцессы Швеции Виктории и других королевских особ

Пока принц Гарри и Меган Маркл не спешат публиковать свою рождественскую открытку (хотя не исключено, что пара может пренебречь и этой традицией), представители других королевских семей продолжают поздравлять своих подданных. Так, князь Монако Альбер и княгиня Шарлен с детьми представили, пожалуй, самую креативную открытку, для которой были использованы целых два праздничных семейных портрета: обложку украсило фото близнецов — принца Жака и принцессы Габриэллы — на фоне нарядной елки, а внутри получателя ждет уже снимок с участием Шарлен и Альбера.
Пусть мир и радость, которые сопутствуют праздникам, сопровождают вас в Новом году каждый день! Мы желаем вам счастливого Рождества и замечательного 2020 года! — написано в открытке на трех языках.
Примеру княжеской семьи Монако последовали представители королевского семейства Швеции — кронпринцесса Виктория и принц Даниэль с детьми, принц Карл Филипп и принцесса София с детьми, а также бельгийские монархи — король Филипп и королева Матильда с наследниками.
Кронпринцесса Виктория и принц Даниэль с детьмиКороль Филипп и королева Матильда с наследниками
Принц Карл Филипп и принцесса София с детьми
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