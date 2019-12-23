Против посадившей за руль ребенка жительницы Татарстана возбудили дело

Следственный комитет завел уголовное дело в отношении жительницы города Набережные Челны, которая посадила за руль движущегося автомобиля шестилетнего сына. Дело заведено по статье 318 УК (применение насилия в отношении представителя власти), говорится в сообщении СК по Республике Татарстан.

«По версии следствия, находясь в отделе полиции в городе Мамадыш, подозреваемая порвала составленные в отношении нее административные протоколы, ударила сотрудницу полиции по руке и толкнула ее. При этом злоумышленница разбросала по кабинету лежавшие в шкафу документы. В результате действий злоумышленницы, сотрудница полиции получила телесные повреждения», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Напомним, женщина посадила за руль движущегося на большой скорости автомобиля своего шестилетнего сына.

В отношении нарушительницы было возбуждено дело по ст. 125 УК (оставление в опасности), ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) и по ст. 151.2 УК («Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего».

Сама женщина заявила, что не согласна с решением СК. Позже она призвала увеличить штрафы за подобное поведение.

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