Создатель Пизанской башни Бонанно Пизано разочаровался в своем творении

Итальянские исследователи смогли расшифровать тексты на каменной матрице, найденной во время раскопок рядом с Пизанской башней. Они выяснили, что ее создателем был Бонанно Пизано, который потом разочаровался в своем творении.
Долгое время этот объект считался плитой на могиле легендарного скульптора и резчика по металлу, но потом стало известно, что в строчках поэзии скрывалось имя творца памятника истории. До этого момента исследователи считали авторами колокольни Пизанской башни Бонанно и Гульельмо.
Вот только архитектор не смог смириться с плохими событиями, связанными с его детищем. После завершения строительства башня опять начала падать, а потому Пизано просто решил выбросить табличку со своим именем в кучу мусора у фундамента, чтобы не становиться посмешищем из-за такого провала.
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