В Сети обсуждают вертикальный шпагат Лободы в центре Москвы

Светлана Лобода продемонстрировала вертикальный шпагат в центре Москвы. Восторженные пользователи Сети активно обсуждают эффектный снимок певицы.

На днях звезда эстрады представила пластинку под названием «Sold out», в честь которой платформа «Яндекс. Музыка» установила инсталляцию в парке искусств «Музеон». Сама Лобода появилась в центре столицы, чтобы посмотреть на арт-объект. «Заехала взглянуть… Мощно, конечно!!!» — поделилась впечатлениями артистка. Она разместила на странице в Instagram фотографию на фоне своего изображения в Москве, выполнив вертикальный шпагат на высоких каблуках. Фолловеры знаменитости пришли в восторг от ее физических способностей. «Стойте на месте! Я сейчас приеду», «Браво, Светлана!» — писали пользователи социальной сети.

Кроме этого, Лобода продемонстрировала подписчикам кадры, на которых позировала вместе с матерью, сестрой и старшей дочерью. Звездная семья посетила передачу Максима Галкина «Сегодня вечером». Исполнительница выразила ведущему благодарность за отлично снятый эпизод.

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