Администрация Златоуста объяснила выступление спецназа ФСИН в школе

В администрации Златоуста Челябинской области рассказали, что в школе, где группа быстрого реагирования одной из колоний устроила показательное выступление, каждый год придумывают интересный сценарий для посвящения в кадеты.

«Ничего страшного не произошло. Было традиционное мероприятие – посвящение в кадеты (школа работает с кадетским движением), приуроченное к 12 декабря, Дню Конституции Российской Федерации. Школа сотрудничает со многими социальными партнерами, техникумами, казаками, МЧС, в том числе и с ИК-25. Они продемонстрировали показательное выступление, чтобы показать тактические навыки, элементы рукопашного боя. Каждый год руководство школы придумывает интересный сценарий…», – сказала представитель пресс-службы городской администрации, передает РИА «Новости».

Она объяснила, что речь идет о торжественном посвящении в кадеты учащихся 5-х классов, уточнив, что школа принимает детей в кадеты уже восемь лет.

Кроме того, представитель пресс-службы администрации сообщила, что между школой и ИК-25 заключено соглашение на социальное партнерство в сфере профориентации и кураторства кадетского движения. Она отметила, что показательные выступления прошли в рамках патриотического воспитания молодежи, положительного отношения к службе в уголовно-исполнительной системе.

Также в посвящении в кадеты приняли участие кадеты казачьего кадетского корпуса «Златоустовский индустриальный колледж имени Аносова», которые продемонстрировали навыки владения шашкой.

При этом в пресс-службе ГУФСИН РФ по региону уточняли, что показательное выступление прошло «по приглашению руководства школы».

Ранее из-за этого выступления спецназа ФСИН на посвящении пятиклассников в кадеты в мэрию Златоуста был вызван директор школы №21.





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