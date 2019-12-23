Путин назвал безобразной ситуацию с помехами малому бизнесу в России

Президент Владимир Путин заявил, что в РФ сложилась «безобразная ситуация» с бюрократическими помехами работе малого бизнеса.
Он отметил, что такое положение дел складывалось десятилетиями, передает РИА «Новости».
В ноябре спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о необходимости снизить налоги для малого бизнеса.
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