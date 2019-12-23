Путин назвал безобразной ситуацию с помехами малому бизнесу в России

23.12.2019, 15:58, Новости дня

Президент Владимир Путин заявил, что в РФ сложилась «безобразная ситуация» с бюрократическими помехами работе малого бизнеса.

Он отметил, что такое положение дел складывалось десятилетиями, передает РИА «Новости».

В ноябре спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о необходимости снизить налоги для малого бизнеса.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Россия очень долго вела дело к тому, чтобы лишить Украину доходов от транзита российского газа. Для этого Газпром потратил многие десятки миллиардов долларов на обход Украины по Балтийскому и Черному морям («Северный поток-1,2», «Голубой поток», бесславно погибший «Южный поток», «Турецкий поток»). Итог этой работы: 5-летний контракт с Украиной по транзиту, загружающий ее мощности на 1/2-1/3. […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика