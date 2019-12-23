Откуда у вас 30 стрелков, упоротые?

Вообще, конечно, чудесная история. Созданный, вскормленный, выпестованный ФСБ НОД расстреливает ФСБ. Кормилицу родную.
Если долго-долго-долго ср*ть полоумным в мозги о том, что кругом заговор, америка, враги и рептилоиды, они таки берут в руки оружие и идут палить в своих кураторов, в ряды которых наверняка просочились агенты Набуру.
Никак не могу вспомнить, где я его видел. Удивительно знакомое лицо. Ладно, вспомню еще.
В принципе, наср*ть, конечно — так, чисто поржать — но вот что не могу не заметить.
То, что каждый третий русский либерал сейчас сочувствует родным погибшего фсбшника — не новость. Что каждый второй конечно, против, но таких методов не одобряет — тоже.
Что каждый первый оперирует терминами «теракт» и «террорист» — это уж как бог свят. До степени смешения. Вас предупреждали. Наш славный Хорст Вессель — и ничего другого в Рейхе ждать было нельзя.
Но вот что интересно.
И тут и там в ленте попадается мысль о том, что ФСБ совершенно не может защитить даже саму себя и «представьте, что могли бы наделать тридцать таких стрелков с автоматами».
И вот тут у меня прямо челюсть отваливается.
Пишут это ровно те самые люди, которые приложили все, максимальные только возможные, усилия, чтобы в стране не было не то что тридцати стрелков с автоматами, а чтобы и сама мысль о силовом сопротивлении диктатуре считалась жуткой крамолой, человеконенавистничеством, людоедством и преступлением против морали и нравственности.
Пишут это ровно те люди, которые сделали всё, чтобы только-только зарождавшийся протест увести в загоны махать шариками и блеять про мы здесь власть по указке их же, любимых, со сцены.
А тех, кто говорил «что вы, еб*нутые, делаете, придите в себя» — всячески маргинализировать и называть провокаторами.
И вот теперь ровно эти самые люди пишут — а если бы было пять, десять, тридцать стрелков…
Откуда у вас, еб*нутые, тридцать стрелков?
Один за десять лет на сто сорок миллионов нашелся, и тот самими же фсбшниками взрощенный и на всю башку упоротый.
Идите самолетики про телеграм запускайте.
И вискарь в мэрии распивайте.
Мы здесь власть, блин…
Аркадий Бабченко
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