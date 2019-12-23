В Красноярске гостей губернаторской елки попросили пройти медосмотр перед мероприятием с участием главы региона

В Красноярске школьников заставили пройти медосмотр и сдать анализы, чтобы попасть на ежегодную губернаторскую елку. Об этом пишет «Сибирь.Реалии». На мероприятии присутствовал сам глава края Александр Усс с детьми и семьи местных чиновников.

Как отмечает издание, некоторым родителям пришлось сводить детей даже к стоматологу. Кроме того, школьники должны были сдать несколько анализов.

«По врачам ходили очень много. Побывали у фтизиатра, были на консультации у педиатра. Нужна была прививка от гриппа, справка об эпидемиологическом состоянии. За день до елки ходили забирать справку, и был осмотр ребенка», — рассказала изданию мама одного из приглашенных на елку детей.

Всего на елку в Большом концертном зале краевой филармонии пригласили почти 900 школьников со всего региона. Родителей же в зал не пустили, поэтому они вынуждены были несколько часов ждать детей на улице.

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