В Красноярске гостей губернаторской елки попросили пройти медосмотр перед мероприятием с участием главы региона

В Красноярске школьников заставили пройти медосмотр и сдать анализы, чтобы попасть на ежегодную губернаторскую елку. Об этом пишет «Сибирь.Реалии». На мероприятии присутствовал сам глава края Александр Усс с детьми и семьи местных чиновников.
Как отмечает издание, некоторым родителям пришлось сводить детей даже к стоматологу. Кроме того, школьники должны были сдать несколько анализов.
«По врачам ходили очень много. Побывали у фтизиатра, были на консультации у педиатра. Нужна была прививка от гриппа, справка об эпидемиологическом состоянии. За день до елки ходили забирать справку, и был осмотр ребенка», — рассказала изданию мама одного из приглашенных на елку детей.
Всего на елку в Большом концертном зале краевой филармонии пригласили почти 900 школьников со всего региона. Родителей же в зал не пустили, поэтому они вынуждены были несколько часов ждать детей на улице.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Россия очень долго вела дело к тому, чтобы лишить Украину доходов от транзита российского газа. Для этого Газпром потратил многие десятки миллиардов долларов на обход Украины по Балтийскому и Черному морям («Северный поток-1,2», «Голубой поток», бесславно погибший «Южный поток», «Турецкий поток»). Итог этой работы: 5-летний контракт с Украиной по транзиту, загружающий ее мощности на 1/2-1/3. […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Мнение: Деанон. Граф с канала Грибоедова / 19 декабря
- Мнение: Камбэк в диалогах / 22 марта
- Забрали статус и бюджет / 6 декабря
- Мнение: Нелюди и будущее России… / 21 ноября
- Хочет, но боится: Александр Петров откровенно о гей-сценах / 24 октября
- Наука: В Британии живет девочка с «болезнью Бенджамина Баттона» / 19 декабря
- Эксперты назвали 10 механизмов в машине, которые могут напрочь замерзнуть / 30 ноября
- Наука: Средство профилактики шрамов нашли в волосяных луковицах / 1 ноября