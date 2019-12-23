Золотопромышленник Егор Литуев был задержан накануне арбитража по «Ксеньевскому прииску»

В СМИ была опубликована информация о задержании генерального директора Ксеньевского золотодобывающего прииска Егора Литуева в Москве.

В настоящее время известно, что задержание проводили сотрудники ОЭБиПК ГУ МВД РФ по Забайкальскому краю, как сообщает rosbalt.ru. Егор Литуев был доставлен в аэропорт, откуда он отправится в Читу под надзором стражей порядка.

Сергей Малюкин, адвокат Егора Литуева, сообщил, что силовики нагрянули в московскую квартиру его клиента ранним утром, а также отметил, что правоохранители действовали крайне грубо, что вызвало шок у семьи предпринимателя. Также адвокат обратил внимание на то, что сотрудники правоохранительных органов, прибывшие в столицу из Забайкальского края, работали автономно, то есть без содействия своих московских коллег, что противоречит общепринятой практике работы стражей порядка на территории других регионов.

На этом неточности, противоречия и подозрительные особенности случившегося не заканчиваются. Как выяснилось, ни Егор Литуев, ни его адвокат не были уведомлены о возбуждении уголовного дела, что является нарушением установленного порядка задержания. Лишь путем расспросов удалось установить, что уголовное преследование было начато по факту того, что предприниматель и его отец Виктор Литуев якобы совершили хищение денежных средств в сумме около 170 млн рублей, принадлежащих ПАО «Ксеньевский прииск», путем заключения договоров займа. Сторона обвинения утверждает, что данные действия, которые имеют место только в материалах уголовного дела, причинили компании «Верхнеамурские промыслы» серьезный ущерб.

В данном случае весьма примечательным и не исключено, что главным, является тот факт, что Егор Литуев оказался в наручниках накануне рассмотрения жалобы на обеспечительные меры по запрету внесения данных в единый реестр юрлиц. Адвокаты предпринимателя обратились в суд из-за того, что глава холдинга «Мангазея» Сергей Янчуков, зять украинского олигарха Леонида Черновецкого, который имеет весьма скандальную репутацию, намеревался вопреки все возможным нормам и требованиям назначить на должность генерального директора прииска другого человека.

Противоправность указанных действий лучше всего демонстрирует тот факт, что «Ксеньевский прииск» принадлежит Виктору Литуеву.

Росбалт сообщает, что Арбитражный суд Москвы в октябре текущего года обязал ООО «Верхнеамурские промыслы» передать Виктору Литуеву 99,98% уставного капитала Итакинской золотодобывающей компании и 100% именных акций Ксеньевского прииска, а также взыскать с господина Янчукова 495,5 млн рублей неустойки.

Стоит отметить, что силовики из Забайкалья уже не в первый раз предъявляют Егору Литуеву претензии, которые никакого отношения к его деятельности на должности генерального директора прииска не имеют. Стражи порядка, действуя в интересах Сергея Янчукова, ранее возбудили в отношении господина Литуева уголовное дело о присвоении и растрате. Данное преследование представляло собой самый настоящий набор парадоксов, который так называемые заинтересованные лица пытались выдать за правду. Адвокаты обратили внимание на то, что контракт, который, по словам следствия, причинил ущерб компании был заключен ещё до того, как Егор Литуев стал генеральным директором. Кроме того, явно сфабрикованное дело не выдержало проверку реальными фактами. Во-первых, все работы, предусмотренные контрактом, были выполнены и оплачены, а во-вторых, реализация положений рассматриваемого документа привела к повышению показателей доходности предприятия. Данное преследование закончилось ничем, но Егору Литуеву всё же пришлось некоторое время повести под стражей.

Адвокаты предпринимателя, который подвергается незаконным нападкам, расценивают происходящее в качестве силовой попытки сменить собственника прииска. Также сторона защиты обращает внимание на то, что в сентябре Владимир Путин, обсуждая с представителями общественности вопросы развития Дальнего Востока, заявил, что он выступает категорически против любых преследований в отношении честных предпринимателей, а также отметил необходимость либерализации данной сферы, а это означает, что без доказательства вины человека нельзя заключать под стражу, но забайкальские силовики об этом либо не слышали, либо не захотели слышать.

Адвокат Егора Литуева заявил о намерении обратиться за помощью к бизнес-омбудсмену Борису Титову.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Россия очень долго вела дело к тому, чтобы лишить Украину доходов от транзита российского газа. Для этого Газпром потратил многие десятки миллиардов долларов на обход Украины по Балтийскому и Черному морям («Северный поток-1,2», «Голубой поток», бесславно погибший «Южный поток», «Турецкий поток»). Итог этой работы: 5-летний контракт с Украиной по транзиту, загружающий ее мощности на 1/2-1/3. […]