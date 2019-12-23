Стала известна стоимость новых версий Smart EQ ForTwo и ForFour в Великобритании

Компания Smart сообщила стоимость новых версий полностью электрических моделей EQ ForTwo и ForFour в Великобритании.

Продажи новинок будут запущены в январе. Стоимость купе ForTwo будет начинаться от 16,85 тыс. фунтов стерлингов. Базовое исполнение данного транспортного средства включает в себя 15-дюймовые литые колесные диски, круиз-контроль, климат-контроль, 7-дюймовый сенсорный экран со спутниковой навигацией, датчики парковки и систему зарядки на 22 кВт. Четырехдверная модель ForFour в начальной модификации будет стоить на 435 фунтов стерлингов больше.

Исполнение четырехдверной модели под названием Premium стоит от 20,42 тыс. фунтов стерлингов, купе ForTwo в том же исполнении стоит 18 тыс. фунтов стерлингов. Данная модификация имеет 16-дюймовые колёса, панорамную стеклянную крышу, камеру заднего вида и сетку для хранения различных предметов.

Исполнение Exclusive оснащается полностью светодиодными фонарями спереди и сзади, чувствительными к дождю дворниками, автоматическими фарами, автоматически регулируемым зеркалом заднего вида, внутренним освещением и улучшенными противотуманными фарами с функцией поворота. Эта модификация машин стоит от 19,1 тыс. фунтов стерлингов.

Также будет доступно исполнение под названием Edition One, которое включает в себя уникальные 16-дюймовые колесные диски, передний сплиттер, боковые пороги, задний диффузор, ручку переключения передач, глянцевые черные и красные элементы отделки. Данная вариация автомобилей стоит от 20,6 тыс. фунтов стерлингов.

Вне зависимости от исполнения обновленные ForTwo и ForFour имеют более плавный, более эффективный с точки зрения аэродинамики капот, а сзади есть новый диффузор, переработанные световые блоки и измененный спойлер.

Транспортные средства оснащаются электрическим мотором, уровень мощности которого составляет 80 лошадиных сил. На одном заряде машины могут проехать порядка 140 километров.

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