Ради грудастой жены: вскрылся сенсационный договор Цекало с Галушкой

23.12.2019, 15:51, Разное

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Последнее: Новая эскалация в сирийском Идлибе могут привести к очередной волне беженцев. Об этом 22 декабря в Стамбуле заявил президент Турции Реджеп Эрдоган, сообщает Anadolu. По словам Эрдогана, в связи с ситуацией в Идлибе около 80 тыс. беженцев выдвинулись в сторону турецкой границы, и в случае дальнейшей эскалации это число может возрасти. Если это продолжится, Турция «не […]

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