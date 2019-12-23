Путин отметил роль сельхозпроизводства в экономике

Президент Владимир Путин заявил, что рост сельскохозяйственного производства в стране достиг 4,1%.

Он отметил, что отрасль стала во многом локомотивом развития экономики, передает ТАСС.

В октябре сообщалось, что РФ полностью обеспечивает себя по основным видам продовольствия. В Минсельхозе отметили, что «динамично развивающийся агропромышленный комплекс позволяет обеспечивать внутренние потребности страны».

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