Путин отметил роль сельхозпроизводства в экономике

Президент Владимир Путин заявил, что рост сельскохозяйственного производства в стране достиг 4,1%.
Он отметил, что отрасль стала во многом локомотивом развития экономики, передает ТАСС.
В октябре сообщалось, что РФ полностью обеспечивает себя по основным видам продовольствия. В Минсельхозе отметили, что «динамично развивающийся агропромышленный комплекс позволяет обеспечивать внутренние потребности страны».
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