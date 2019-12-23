Вайкуле выступит с эксклюзивным концертом ко Дню влюбленных в Киеве

23.12.2019, 15:42, Новости дня

Латвийская певица Лайма Вайкуле 14 февраля 2020 года даст концерт ко Дню всех влюбленных в Киеве. Об этом изданию «ГОРДОН» сообщила пресс-служба Caribbean Club Concert-Hall, в котором пройдет концерт.

«Лайму Вайкуле по праву можно назвать символом эпохи и иконой стиля. Каждый раз она удивляет новыми невероятными образами и яркими шоу. Каждый ее концерт – это чувственно, нежно и по-особенному тепло», – говорится в анонсе шоу.

В программе среди прочих прозвучат песни «Легкой джазовой походкой», «Вернисаж», «Еще не вечер», «Я вышла на Пикадилли».

Количество мест ограничено – 300 билетов. Приобрести их можно ЗДЕСЬ.

Начало шоу 14 февраля в 19.00.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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