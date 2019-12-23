В России силовики привлекли школьников к учениям по разгону протестующих

20 декабря в школе села Новотроицое российской Республики Татарстан учеников использовали для подготовки силовиков к разгону массовых акций протеста. Об этом сообщил в Instagram председатель отделения профсоюза «Альянс учителей» в Татарстане Раушан Валиуллин.

Он также опубликовал видео одного из эпизодов учений.

«Росгвардия проводит учения на учениках девятого класса: школьников попросили нападать на сотрудников в полной экипировке, со щитами; учащихся скручивали, заламывали руки. Задача: научить сотрудников действовать в условиях массовых беспорядков», – написал Валиуллин.

По его данным, участие школьников в учениях «было организовано без ведома родителей (законных представителей)».

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В Новотроицкой школе Тукаевского района Татарстана Росгвардия проводит учения на учениках 9 класса: школьников попросили нападать на сотрудников в полной экипировке, со щитами; учащихся скручивали, заламывали руки. Задача: научить сотрудников действовать в условиях массовых беспорядков. Сообщается, что сборы по линии МВД согласованы с управлением образования района. О том, что у родителей учащихся было взято согласие, не сообщается. Жители села удивляются, что участие в «массовых беспорядках» несовершеннолетних детей было организовано без ведома родителей (законных представителей). А также задаются вопросом, к какому разделу школьной программы относится избиение * ‍ * По информации из публикации @panteleevaaaaaa

Публикация от Раушан Валиуллин (@valiullinrf) 22 Дек 2019 в 12:24 PST

Пользователь Instagram, который первым написал о происходившем и на которого сослался Валиуллин, удалил свою страницу.

В Росгвардии опровергли факт своей причастности к инциденту.

«Сотрудники управления Росгвардии по Республике Татарстан отношения к указанным событиям не имеют. Распространение недостоверной и необъективной информации свидетельствует либо о некомпетентности тех, кто за ней стоит, либо о намеренном желании в очередной раз ввести в заблуждение граждан и бросить тень на деятельность Росгвардии», – сказано в сообщении.

В МВД Татарстана ТАСС отметили, что тактико-строевые учения проводили на территории школы представители их ведомства. Назначена служебная проверка. В МВД заявили, что участие гражданских лиц и план учений не согласовывались с руководством министерства. При этом в ведомстве утверждают, что школьники не задействовались «в качестве условного нарушителя», все дети находились «на заднем плане под контролем педагогов».

23 декабря «Интерфакс» сообщил, что после инцидента в школе Новотроицкого уволилась начальник отдела образования Тукаевского района Татарстана.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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