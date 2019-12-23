Итальянскому «Интеру» предложили рассмотреть трансфер Цыганкова – СМИ

Главному тренеру «Интера» Антонио Конте предложили рассмотреть трансфер украинского полузащитника «Динамо» Виктора Цыганкова, сообщает издание InterLive.

По информации ресурса, у итальянской команды есть приоритетный список футболистов, которых хочет видеть в команде Конте. Цыганков не входит в этот список и вряд ли будет приобретен в зимнее трансферное окно.

Цыганков является воспитанником «Динамо» и выступает за первую команду киевлян с 2016 года. За это время полузащитник сыграл 142 матча за клуб во всех турнирах, забил 51 гол и отдал 45 результативных передач.

Также в активе Цыганкова 20 поединков за сборную Украины, в которых футболист забил три гола и отдал два ассиста.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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