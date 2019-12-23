Скандалы: Бонус уходит в небо

Газпромбанк стал в 2019 году рекордсменом среди финансистов, начислив руководству бонусов на 3,8 млрд рублей

За последние пять лет крупнейшие банки увеличили вознаграждения руководящему персоналу в три-шесть раз. Это демонстрируют данные их отчетности, которую проанализировали «Известия». Больше всего в январе-сентябре этого года топам заплатили Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк — от 3,3 до 3,8 млрд рублей. Сектор не жалеет денег на премии руководству, хотя массово сокращает линейных сотрудников и закрывает отделения. Отчасти щедрые выплаты топам — необходимость, поскольку именно эти люди выполняют стратегические цели, стоящие перед финансовыми институтами, и найти менеджеров такого уровня нелегко, объяснили эксперты. Однако юристы отметили, что в России размер вознаграждений руководства практические не регулируется и ничем не ограничивается.

Щедрая душа

У банков завершился сезон отчетности за январь–сентябрь 2019 года. В документах они в том числе раскрывают совокупное вознаграждение ключевых сотрудников. Самым щедрым оказался Газпромбанк, потративший на компенсации топам 3,8 млрд рублей. Второе место разделили Сбербанк и ВТБ с 3,3 млрд рублей. Далее идут Альфа-банк — 2,1 млрд рублей и ФК «Банк Открытие» — 1,76 млрд рублей.

К ключевому управленческому персоналу обычно относятся члены совета директоров и правления, иногда — главный бухгалтер. Такой состав, например, у РСХБ, говорится в его отчете, а вот ВТБ включает в этот список еще несколько менеджеров, отметили в пресс-службе банка, не уточнив, о ком именно идет речь. Не все кредитные организации раскрывают состав ключевых сотрудников, поскольку требований этого делать нет.

За последние пять лет вознаграждение топов в крупнейших банках выросло многократно, следует из их отчетности. С 2015 года «Юникредит» увеличил компенсации в 1,5 раза, Райффайзенбанк и РСХБ — примерно вдвое, Альфа-банк и ВТБ — втрое, Сбербанк — вчетверо, а МКБ — в шесть раз.

В 2018 году ВТБ нарастил прибыль в 1,5 раза, до 179 млрд рублей, и заплатил более высокую годовую премию, рассказали в банке. Такую же причину назвал МКБ. РСХБ объяснил изменения выплатой долгосрочного вознаграждения, которое формируется с отсрочкой на три года. Сбербанк сослался на изменения в составе правления. Альфа-банк, Райффайзенбанк и «Открытие» не ответили на запрос «Известий» о причинах роста бонусов топ-менеджменту.

— Перед крупнейшими банками стоят непростые задачи: цифровизация, повышение эффективности бизнеса, вывод принципиально новых продуктов — и всё это в условиях жесточайшей конкуренции, — отметила директор по персоналу МКБ Алена Ефремова. — Эффективные топ-менеджеры были и остаются дорогими, и найти их так же непросто, как и раньше.

Высокий уровень вознаграждения оправдан стратегическими задачами, которые ставятся перед руководством, сказал главный стратег «УНИВЕР Капитал» Дмитрий Александров. Выплаты обычно оговариваются при постановке задач на период, а они могут быть глобальными, например, увеличение доли на рынке, рост в определенном сегменте, получение более высокого рейтинга, добавил он.

Семеро с ложкой

Между тем за пять лет кредитные организации закрыли почти 30% отделений: в январе 2015 года их было 41,5 тыс., а сейчас — около 29 тыс. Банки связывают это с необходимостью резать издержки, поскольку зарабатывать при низких ставках трудно. Технологии также «съедают» линейных сотрудников. Только у Сбера с 2015 года штат сократился почти на 52 тыс. человек и сейчас составляет 278 тыс. работников, следует из их отчетности.

Некоторые направления банковской сферы, например, по оценке заемщика или по отражению операций в бухучете уже полностью автоматизированы, рассказал представитель одного из частных российских банков на условиях анонимности. Спрос на руководителей отделений, юристов, аудиторов, сотрудников финансового мониторинга снизился наполовину, отметил он.

На сервисе по подбору персонала HeadHunter в Москве крупные банки ищут аудиторов на зарплату в 80–100 тыс. рублей, юристов — в 70–100 тыс. рублей, руководителей отделений — от 120 тыс. рублей, выяснили «Известия».

В российских реалиях считается, что своим успехом бизнес обязан исключительно топ-менеджменту, а «пешки» роли на играют, отметила старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова. У зарубежных компаний компенсации растут, когда бизнес шагнул широко вперед, у нас же всё еще есть «дикие» быстрые деньги, добавила она.

Стремительный рост вознаграждений топ-менеджеров госбанков вызывает удивление, сказал аналитик «Финама» Алексей Коренев. Это явление будет усугубляться, прогнозирует он, поскольку никак не регулируется, а руководителей, назначающих себе семизначные оклады, никто не спускает с небес на землю и не осуждает. Из-за отсутствия должного регулирования разрыв в компенсациях руководителей банков и линейных сотрудников будет усиливаться, рассказал старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов. По его словам, благодаря доминирующему положению на рынке и высокой базе доходов госбанки будут продолжать платить большие вознаграждения.

Мотивацию и критерии по премированию кредитные организации выстраивают самостоятельно, но главным условием выступает наличие прибыли у банка, рассказала руководитель практики частного права НЮС «Амулекс» Елена Проскурова. Хотя ЦБ ужесточил систему оплаты труда банковским сотрудникам, однозначного ответа по размеру бонусов нет, добавила она, поскольку всё сводится к расчетам по формулам и зависит от рейтинга кредитной организации, количественных и качественных показателей управления, размера капитала и рисков.

В ЦБ не ответили на вопрос «Известий» о том, не вызывает ли у них беспокойства компенсационная политика банков.

Некоторые европейские страны ограничивают вознаграждение банкиров, рассказала Елена Проскурова. В Нидерландах бонусы не могут превышать 20% фиксированной зарплаты, а британские кредитные организации имеют право в течение 10 лет после начисления компенсации потребовать ее обратно, если станет известно, что действия сотрудников нанесли ущерб банку.

Татьяна Бочкарёва

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