Скандалы: «Это только разминочка»

Как в Ростове-на-Дону зачищают команду губернатора региона Василия Голубева

По количеству арестованных чиновников Ростовская область стремительно приближается к Дагестану. С той лишь разницей, что происходит это на десятый год работы последнего из назначенных президентом Медведевым губернатора. В четверг, 19 декабря в Ростове-на-Дону была задержана начальник Управления по информационному сопровождению и взаимодействию со СМИ администрации города Мария Давыдова. Ее подозревают в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ).

Давыдовой вменяют сотрудничество с одним из участников конкурса на получение муниципального контракта по информационному сопровождению работы администрации города. Речь идет о сотрудничестве муниципалитета и ООО «Деловое сообщество» в 2018 году.

«Установлено, что сотрудники администрации предоставляли информацию и рекомендации ООО “Деловое сообщество“ относительно формирования ценового предложения, а также доступ к закупочной документации до ее официального опубликования. Таким образом, должностные лица заказчика разработали схему проведения торгов, направленную на предоставление однозначной победы ООО «Деловое сообщество» в конкурсах, что противоречит требованиям, установленным законами „О контрактной системе…“ и „О защите конкуренции“», — говорится в официальном релизе УФАС России по Ростовской области, где несколько месяцев разбирались, законно ли небольшая компания, созданная в 2015 году, получила контракт от города на 25 и 16,7 млн рублей.

Победитель конкурса был обязан за эти деньги обеспечить публикацию в различных СМИ «социально значимой информации». Как правило, речь идет о положительном освещении деятельности администрации города.

Следователь попросил отправить Давыдову, у которой двое малолетних детей, под домашний арест. Дело пресс-секретаря ростовской мэрии ведет УФСБ России по Ростовской области.

Муж арестованной чиновницы в соцсетях рассказал о давлении, которое оказывали на семью сотрудники ведомства, пока дело о муниципальном контракте слушалось в УФАС.

«На заседаниях УФАС неоднократно присутствовал один и тот же сотрудник ФСБ. Этот сотрудник использовал недопустимые методы психологического давления, с которыми я столкнулся сам, — написал в соцсетях Денис Давыдов после ареста жены. — Когда мы с женой и юристом администрации ожидали решения УФАС в коридоре, он ходил мимо нас, иронично смеялся и сказал: «Это пока только разминочка». Позже

указанный сотрудник явился в рабочий кабинет к Маше и презентовал ей коробку конфет со словами, что там, мол, куда вы скоро отправитесь, конфет вы больше не увидите.

В конце августа 2019 он пришел в кабинет к Давыдовой и отметил в календаре первую декаду сентября и сказал, что она дорабатывает последние дни и будет задержана. Он и сегодня сказал мне, что от Маши в течение дня не отойдет».

Поддержать пресс-секретаря ростовской мэрии Марию Давыдову на суд по избранию для нее меры пресечения пришло несколько десятков журналистов и общественников. Клетку, в которой во время слушания находилась молодая женщина, оцепили «люди в штатском», среди которых Денис Давыдов и журналисты, освещавшие ее процесс в УФАС, узнали того самого «сотрудника ФСБ». Муж арестованной считает, что и решение УФАС по делу Марии принималось под давлением.

«Когда сторона городской администрации предоставляла новые документы, либо пояснения к делу, председатель комиссии УФАС нередко приглашала данного сотрудника к себе в кабинет и что-то долго обсуждала с ним за закрытыми дверьми, как до, так и после заседаний. Я видел это лично. В итоге вынесенное решение вам известно», — рассказал мужчина.

Задержание Марии Давыдовой стало очередным эпизодом в серии арестов чиновников самого разного уровня, которые происходят в Ростовской области с начала года. Арестованы замгубернатора Сергей Сидаш, бывший министр строительства Николай Безуглов, бывший главный архитектор Ростовской области Алексей Полянский, главный архитектор Ростова Роман Илюгин. За решеткой побывал и вышел со штрафом бывший мэр г. Шахты Денис Станиславов, по обвинению во взяточничестве в СИЗО помещен глава Новочеркасска Игорь Зюзин, уголовное дело возбуждено в отношении начальника управления ЖКХ Таганрога Валерия Каргаева. Под следствием — главы Волгодонского, Дубовского и Егорлыкского районов. А 28 ноября суд на два месяца поместил под домашний арест министра здравоохранения области Татьяну Быковскую, которая занимает этот пост с 2004 года. Ее заместитель Станислав Беседовский в СИЗО до 27 января. Чиновников минздрава так же подозревают в лоббировании интересов компании, работающей в сфере утилизации медицинских отходов.

По количеству задержанных чиновников Ростовская область стремительно приближается к показателям Дагестана, где после назначения Владимира Васильева главой региона началась масштабная чистка органов власти, в которой глава региона фактически выступил инициатором.

Ростовской областью с 2010 года руководит назначенный Дмитрием Медведевым губернатор Василий Голубев. В 2015 году он успешно переизбрался на 5 лет, однако, 2019 год стал едва ли не самым драматичным в его карьере. Помимо многочисленных арестов, часть членов команды Голубева покинула свои посты. В том числе досрочно сложил с себя полномочия бывший начальник Марии Давыдовой, при котором она принимала решение о победителе злополучного конкурса, Виталий Кушнарёв. Его дальнейшая политическая судьба не известна, так же, как нет никаких сведений о его предшественнике — такой же креатуре губернатора Сергее Горбане, он покинул свой пост в 2016 году.

Сам губернатор Голубев с начала года никак не реагировал ни на аресты, ни на массовое бегство чиновников своей администрации.

И лишь после ареста главы минздрава заявил о давлении на область, которая «наносит ущерб управленческой системе региона и ставит под угрозу ее дееспособность».

Ростовский политолог Дмитрий Савельев считает, что нет никаких сомнений — ФСБ затеяло серьезную «чистку» в рядах донских чиновников.

— Если рассматривать задержание Марии Давыдовой как сотрудницы администрации города Ростов-на-Дону, которая работала и во времена бывших сити-менеджеров Горбаня и Кушнарева, то здесь явно может прослеживаться то, что показания Давыдовой могут вывести на «серые схемы» ее работы непосредственно с этими бывшими первыми лицами города, — считает он. — А эти люди были из ближайшего окружения Василия Голубева, более того являлись его ставленниками. Поэтому, я думаю, это не последние аресты. Как известно у сотрудников правоохранительных органов и Контрольно-счетной палаты появились вопросы к министерству сельского хозяйства области, и к министерству ЖКХ.

Елена Романова

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