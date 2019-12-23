Мнение: Российское руководство предупреждает НАТО…

Активность сил НАТО у границ России выросла, сообщил командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов.

Как заявил адмирал, рядом с районами боевой подготовки Балтийского флота «постоянно находятся» корабли-разведчики западных стран, передает РИА «Новости».Кроме того, выросло число разведывательных полетов вдоль российских границ. В 2018 году таких полетов было 578, в 2019 году – уже свыше 800. Выросла и активность боевых самолетов стран НАТО – «счет идет на пятую сотню», сообщил Носатов.По его словам, иногда российской авиации приходится подниматься на перехват несколько раз за день.Балтийский флот «отслеживает военную деятельность стран НАТО на всех ее этапах», следит за «маневрами кораблей и летательных аппаратов альянса».Носатов заверил, что «Балтийский флот располагает достаточными силами и средствами для отражения любой возможной агрессии». — https://vz.ru/news/2019/12/23/…

P.S. После заявления начальника Генштаба Герасимова о подготовке НАТО к полномасштабной войне с Россией, высказался и командующий Балтийским флотом.

Интересно, кстати, что Путин в последние дни дважды акцентировал внимание на роле Польши и стран Запада в развязывании Второй мировой. Первый раз на пресс-конференции для СМИ, когда напомнил о Мюнхенском сговоре и об участии Польши в разделе Чехословакии. И, для закрепления пройденного материала, ещё раз на встрече лидеров стран СНГ:

Путин привёл ответ польского посла в Берлине на немецкое предложение поддержать инициативу Гитлера о вывозе всех евреев из стран Европы в Африку. Польский посол, обращаясь к главе своего МИД, тогда заявил: "Если Германия сделает это, то нужно будет поставить Гитлеру памятник в Варшаве."Владимир Путин представил архивные документы, в которых представители нацистской Германии в начале 1939 года отмечали, что им выгодна польская позиция, при которой польские дивизии стоят у границ СССР. Путин назвал это весьма напоминающим военный союз против СССР.Также на встрече с главами стран СНГ президент России привёл выдержку из архивного документа, где представитель польских властей, отвечая на вопрос главы гитлеровского внешнеполитического ведомства, заявляет, что у Польши (на момент 1938-1939 годов) «сохраняются планы по украинскому вопросу».Из документа: "Поляки уже были в Киеве, и эти планы сегодня никуда не исчезли."Владимир Путин, комментируя это, отметил, что «дело было в 1939 году, и хочется надеяться, что хотя бы ко дню сегодняшнему эти планы изменились». — https://cont.ws/@kgb/1535957

Явный намёк на то, что планы не изменились и нам об этом хорошо известно.

Последнюю серию заявлений российского военно-политического руководства можно трактовать только в одном ключе — мы знаем, что блок НАТО готовит агрессию и напоминаем его руководству о судьбе Гитлера. Однако, как мы помним, Гитлера знание судьбы Наполеона не вразумило. Вряд ли и руководство НАТО вразумят воспоминания о Гитлере. Удивительно, но каждый раз каждый новый любитель "Дранг нах остен" препочитает лично проверить, не является ли он исключением из общего правила.

Источник: Конт

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