Мнение: Конец режима Путина — разбор свежих вангований.

Кучно пошло однако… аккурат после новогодней пресс-конференции президента РФ и объявления о договоре с Украиной. Такого слаженного хора кирдыковерцев я давно не слышал… Из свежего. К стандартному завыванию профессиональных меланхоликов из «эх-дождей» как-то уже попривык. Но сейчас к хору мальчиков-зайчиков секты Овального присоединись и неутомимо журчит и струится группа товарищей под красным флагом.

Оставлю тут ссылочку чисто для примера (у них на Конте вообще гнездо) — оцените риторику. Я лично как прочитал про все эти «кремлеботы» и «путиноиды» — как будто в гости к незалежным небратьям сходил… Так «Миротворцем» и потянуло… Обалдевшие от такого разворота, птенцы гнезда порошенковского, изумленно внимают постам и комментам российских свидетелей пришествия Ильича и только изредка робко пытаются возразить: «Э-э-э-э… постойте!… это же наш текст!!!…»

Кстати, особенно забавляет возмущение российских вместолевых договором с Украиной, которую они однозначно квалифицируют, как «поражение России», ибо уж чья бы корова мычала. Так как большевики отгружали щирым хлопцам русские территории, технологии, ресурсы, не отгружал никто ни до них, ни после. Там не просто поражение было — по количеству даров щеневмерликам монголо-татарское иго нервно курит в сторонке.

Естесссссно я не мог пройти мимо такого сонма провидцев и не задать два элементарных вопроса:

— В какую такую преисподнюю провалится территория современной России, метеорит какой марки её накроет и что станет с местным нечестивым населением?

— Если уж всё равно завтра всем «ппц», готов ли автор лично показать пример этого армагеддона, продемонстрировав образцово-показательный суицид (ну чтобы просто показать народу, к чему ему готовиться, раз всё равно — со дня на день помирать)?

Одним словом, за воскресенье там, где смог, тому, до кого дотянулся, предложил сценарий «кирдыка» детализировать и развернуть вширь — по всем слоям населения и вглубь — по горизонту планирования, а также примерить лично на себя.

И обнаружил интересную закономерность:

Сами кирдыковерцы и глашатаи апокалипсиса твёрдо намерены не только выжить в старательно вангуемом ими армагеддоне, но и пережить его без существенных потерь для своей персональной тушки и даже без отключения от интернета. Зато — по их мнению- неминуемо сойдут в преисподнюю

а) Идиоты-начальники

б) Кретины-подчиненные

в) Персонально — эта сволочь с перфоратором в соседней квартире.

Да и саму «путирашку» (всё время путаю — это термин коммунистический или либералистический?), оказывается, не смоет кризисным приливом и не забросает камнями из преисподней. Уничтожив лично ненавистных автору, безусловно плохих и никуда не годных сограждан (олигархов, чиновников, путиноиодов, кремлеботов, совков, ватников) — подчеркнуть нужное — предстоящий кризис завершится тем, что у неправильных и несправедливых «запутинцев» отберут нечестно нажитое, и отдадут пацанам правильным, честным и справедливым.

Список правильных и справедливых пацанов, которым надо отдать ВСЁ, прилагается, правда у каждого свергателя тЕрана он свой, и почему-то обязательно включает и его фамилию. Но интересно не это. Интересен финал «кирдыкопроцесса», который должен закончится переходом прав собственности «на ВСЁ» в правильные руки:

Если объединить мнение поющих в унисон баксолюбов и ленинофилов, отбирание и раздачу «слонов» должны совершить неполживые и справедливые пролетарии-англосаксы, батальоны которых уже, якобы, готовы шагать победным маршем от Пскова до Таймыра, отбирая ВСЁ у богатых «запутинцев» и раздавая правильным пацанам из вышеназванных группировок…

Имеется ещё прогрессивно-оригинальный вариант революционеров-спасителей — честные неполживые православные коммунисты-патриоты, которые проходят сейчас революционную подготовку в секретных лагерях планеты Нибиру (про Нибиру придумал сам, ибо точный адрес локализация Людей Будущего эммо комми предоставить отказываются).

Сектанты, мать их…

То есть ВСЕ виды кирдыковерцев и армагеддонопоклонников религиозно настаивают на скором пришествии неких мифических героев, которые возглавят и сотворят… Читаю их откровения и никак не могу понять, а чем их вера отличается от традиционных верований, все, как одна, базирующихся на скором пришествии Спасителя, с появлением которого и начнётся самое интересное…

А что происходит на самом деле?

Уже с 2008 года умные, не очень умные, и совсем ничего не понимающие люди, хором, как мантру, повторяют, что на дворе Глобальный Системный кризис. И надо быть очень альтернативно одаренным, чтобы это словосочетание столько лет слушать, но не слышать:

-Термин «Глобальный» обозначает, что на этот раз изменения коснуться всех. Каждый гражданин любой страны получит свою долю. Неприятности — это не деньги — их на всех хватит.

-Термин «Системный» обозначает, что нынешняя глобальная система с ним не справится, и кризис закончится только заменой самой системы, куда входят и производственные отношения, и система ценностей, и базовые принципы сосуществования.

То есть — так как было, больше не будет — это правда. Причем не только в РФ, но и в ЕС, и в США, и в Китае. Любая часть современного мира являются частью глобальной производственно-финансовой системы, причем настолько плотно интегрированной, что извлечению уже не подлежит, а значит трясти будет всех, пока до каждого не дойдет, что наше любимое средство производство ХХ века — ложка — не в состоянии самостоятельно произвести нужное количество того, что в нее требуется положить.

Вопрос только — для кого больше не будет, как было? Инстинкт самосохранения крупных социальных структур диктует необходимость снижения количества в первую очередь «специалистов по художественному свисту», куда как раз целиком и полностью попадают профессиональные революционеры, как левые, так и разноцветные.

Итак, еще раз:

Современный кризис — глобальный и системный кризис перепроизводства иждивенцев

Россия — часть глобальной системы, успешно этих иждивенцев выпекающая и содержащая

Глобальная система дышит на ладан и будет воленс-ноленс заменена другой, менее затратной, где выпечку иждивенцев придется таки сократить, а аппетиты существующих — существенно обрезать.

В результате этого кризиса произойдет появление новых производительных сил и формирование новых производственных отношений, то есть то, что уже и ранее происходило повсеместно и многократно. В одной только России и только за один ХХ век — четырежды. И каждый раз процесс этот сопровождался образцово-показательным кирдыком. Для дворянского сословия — в 1917, для «комиссаров в пыльных шлемах» — в 1937, для коммунистов-имперцев — в 1953м, для коммунистического фан-клуба сети магазинов «Берёзка» — в 1991м…

И нет ни одной причины сомневаться, что эта череда «апокалипсисов» когда-то вообще закончится. Поиск наиболее эффективного хозяина — процесс непрерывный. Население традиционно, будет на своих чубах чувствовать, как паны дерутся. Ну то есть, конечно, ужас, но не ужас-ужас-ужас. Привычка уже какая-то должна быть выработана на кирдыки. Тем более между ними еще было столько репетиций…

А вот для макроструктур и геополитики (то есть для элит), а также для связанных с ними профессиональных революционеров — от светло-розовых до цветных — процесс будет болезненным и затратным. А что делать? Стоимость лечения болезни всегда больше стоимости её приобретения. Но по-другому то — сами говорили — так жить нельзя! Теперь гордитесь — ноосфера вас услышала и на ваши запросы реагирует.

Источник: Конт

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