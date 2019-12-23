Путин назвал стратегической задачей отодвинуть дорогу от побережья Черного моря

Президент Владимир Путин назвал стратегической задачей отодвинуть автомобильную и железную дорогу от побережья Черного моря в районе Сочи. Он поручил просчитать стоимость этого проекта министерству транспорта.

Глава Минтранса Евгений Дитрих, говоря о развитии железнодорожной инфраструктуры в направлении юга России, рассказал Путину и о планах реконструкции автомобильных дорог. Путин обратил внимание на участок дороги от Геленджика до Сочи, и спросил, какие работы будут проводиться на трассе до Джубги. Дитрих отметил, что здесь сложные условия, так как дорога идет в предгорье. По словам министра, у тех, кто едет к Крымскому мосту с севера, будет возможность воспользоваться новой дорогой, передает ТАСС.

«И здесь надо делать», – сказал Путин, указав на участок от Геленджика до Джубги.

Президент подчеркнул, что стратегическая задача – отодвинуть полотно от побережья. По его словам, в Геленджик приезжает от 4 до 5 млн человек за лето, и многие из них с удовольствием поехали бы и в Сочи, однако из-за трудной дороги не решаются на это.

«Это серпантин. Конечно, с удовольствием поехали бы в Сочи, и для Сочи было бы хорошо, загрузка была бы еще больше. Но трудно ехать по серпантину», – сказал глава государства.

Он обратил внимание, что в Европе уже пришли к тому, что отодвинули железную и автомобильную дороги от побережья.

«Надо посчитать. Она окупаема будет (новая железная дорога)», – сказал Путин. Он также уточнил, делает ли РЖД постоянный ремонт дороги, где каждый год «море «съедает» часть берега». Глава РЖД Олег Белозеров ответил утвердительно.

В августе 2018 года в Минтрансе заявляли, что проект реконструкции дороги Джубга – Сочи сейчас реализовывать нецелесообразно, так как это сложно и дорого – реализацию проекта оценили в 1,6 трлн рублей. Сообщалось в том числе, что на время стройки нормальное движение вдоль побережья будет серьезно затруднено, как по автомобильной, так и по железной дороге.

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