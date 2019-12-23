Автоновости: У 80 тысяч кроссоверов Renault Kaptur капот может открыться прямо на ходу

Компания Renault вынуждена объявить масштабный отзыв своих кроссоверов. Найденные дефекты в механизме фиксации капота напрямую влияют на безопасность движения, так что с визитом к «официалам» лучше не тянуть.
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) совместно с "Рено Россия" анонсировали запуск масштабной сервисной акции, которая затронет аж 78 461 автомобиль Renault Kaptur.
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Под отзыв попали кроссоверы, выпущенные в период с 2015 года по настоящее время. Производитель решил добровольно устранить дефект, который может привести к открытию капота прямо на ходу.
"Причиной отзыва транспортных средств является существующая возможность внезапного открытия капота во время движения из-за обрыва петли замка капота", — говорится в официальном сообщении Росстандарта. В рамках отзывной кампании сервисмены произведут переустановку петли, а также замену замка капота.
Как и полагается в случае добровольного отзыва по инициативе производителя, все работы по устранению дефектов будут бесплатными для владельцев. Обладателей отзывных "Каптюров" в индивидуальном порядке уведомят о необходимости посетить официальный дилерский центр.
Стоит напомнить, что Росстандарт запустил собственный интерактивный сервис, который позволяет отследить наличие отзывных акций для того или иного автомобиля. Чтобы проверить машину на предмет участия в отзыве, достаточно ввести VIN-номер.
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