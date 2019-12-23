Автоновости: Новый кроссовер Kia Seltos: раскрыта российская цена

Компания Kia не просто раскрыла будущие конфигурации нового кроссовера Seltos для России, но и внезапно обозначила цену — «средний» Seltos 2WD оказался сравним с топовым полноприводным Hyundai Creta.

Kia активно готовится к запуску на российском рынке своего кроссовера Seltos, который позиционируется на полступени выше Hyundai Creta, но при этом продолжает играть в бюджетном сегменте. Накануне премьеры в Kia объявили первый ценовой ориентир. Версия с атмосферным двигателем 2,0 л MPI, передним приводом и клиноцепным вариатором Smartstream IVT будет стоить от 1 349 900 рублей.

Самый ожидаемый "китаец" для России: эксклюзивные живые фото Geely Coolray

Указанный ценник относится к комплектации Luxe, в список оснащения которой входят климат-контроль, медиасистема с 8-дюймовым экраном, камера заднего вида, задние датчики парковки и 16-дюймовые колеса с легкосплавными дисками. Судя по всему, именно такой 2-литровый Setlos дебютирует на рынке первым.

В целом список агрегатов для Kia Seltos оказался обширным. Как поясняют в пресс-службе марки, позже в России будет предложен базовый вариант 1,6 л MPI, который сочетается с МКП или 6-ступенчатым автоматом. Выбор между передним и полным приводом будет у обеих версий с атмосферными двигателями.

На вершине гаммы расположится топовый турбодвигатель 1,6 л T-GDI мощностью 175 л.с., который должен наделить компактный «Селтос» приличной динамикой. В сочетании с агрегатом T-GDI будет работать исключительно преселективный робот 7DCT.

Более точные сведения о комплектациях, ценах и других особенностях появятся ближе к старту продаж, который намечен на I квартал 2020 года. Одним из главных конкурентов Seltos в России должен стать компактный и сравнительно доступный Skoda Karoq, дебют которого намечен в эти же сроки.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: А вот запустили онлайн-магазин, которого мне в России всегда не хватало: площадка, на которой можно купить всяческую музейную сувенирку — каталоги, открытки, магниты, платки с репродукциями. Проект, как оказалось, делает бывший коллега (тесен мир), поэтому расскажу о нем с особенным удовольствием. Называется MUSEUM+MARKETPLACE. Интересная особенность — это глобальная площадка для множества музеев, и если ты […]