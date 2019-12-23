Католический орден признался в растлении детей

Католический орден «Легионеры Христа» официально признался в растлении детей его священниками. Об этом сообщается в докладе ордена от 21 декабря.
В документе отмечается что с 1941-го по 2019 год священники «Легионеров Христа» растлили 175 детей, большинство из которых – мальчики возрастом от 11 до 16 лет. Жертвы растления были дети, которые учились в семинариях ордена.
В растлении детей признали виновными 33 священников, среди которых основатель «Легионеров Христа» Марсиаль Масиель. Жертвами основателя ордена стали по меньшей мере 60 детей.
В документе указывается, что 18 из 33 виновных все еще состоят в ордене, из них четверо не допущены к пастырской работе с детьми.
В ордене подчеркнули, что осуждают растление детей, и добавили, что приносят свои извинения жертвам насилия.
«Легионеры Христа» – это консервативный католический орден, который был создан в Мексике в 1941 году. Его представительства осуществляют деятельность в 21 стране.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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