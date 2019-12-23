Бродский: Зеленскому надо будет терять Богдана. Но сейчас это одна из тех ног, на которую он может опереться

Президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно «терять» руководителя Офиса президента Андрея Богдана, заявил в авторской программе основателя издания «ГОРДОН» «В гостях у Дмитрия Гордона» бывший народный депутат, бизнесмен Михаил Бродский.

Он отметил, что знает Богдана «очень много лет», но они не общаются, с тех пор как Богдан был адвокатом у бывшего главы партии УКРОП Геннадия Корбана. Последний работал в Днепропетровской государственной областной администрации, когда ОГА руководил бизнесмен Игорь Коломойский.

«Я их всех знаю, и Богдана знаю, знаю его внутреннюю суть… Он парень своеобразный. Мне кажется, что где-то на каком-то этапе Зеленскому надо будет его терять», – заявил Бродский.

Отвечая на вопрос, «на каком этапе», он сказал: «Это решение президента».

«Это одна из тех ног, на которую он может опереться. У него не хватает личного опыта управления государством… А этот был везде: и в Министерстве юстиции, и возглавлял борьбу с коррупцией в правительстве [Николая] Азарова… Мы на Кабмине сидели рядом: вот тут Саша Данилюк тут я, а тут Андрюша Богдан. Тоже люстрированный, кстати, как и я. Не знаю, за что», – добавил Бродский.

Бродский: Историю о том, что Янукович сидел за то, что сбивал шапки, придумал я. Читайте полный текст интервью

Личный адвокат Коломойского Богдан 21 мая был назначен главой Администрации Президента. 25 июня он стал руководителем переименованного ведомства – Офиса президента. Богдан говорил в мае, что попал под действие закона о люстрации «несправедливо».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: А вот запустили онлайн-магазин, которого мне в России всегда не хватало: площадка, на которой можно купить всяческую музейную сувенирку — каталоги, открытки, магниты, платки с репродукциями. Проект, как оказалось, делает бывший коллега (тесен мир), поэтому расскажу о нем с особенным удовольствием. Называется MUSEUM+MARKETPLACE. Интересная особенность — это глобальная площадка для множества музеев, и если ты […]