В клубе «5 элемент» назвали провокацией сообщение ГБР о скрытых камерах в раздевалках

Руководство клуба «5 элемент» заявило о провокации со стороны силовых органов после обыска, который 20 декабря провели сотрудники Госбюро расследований и Службы безопасности Украины. Об этом идет речь в сообщении пресс-службы заведения, на которое ссылается агентство «Українські новини».

Правоохранители заявили, что обнаружили во время обыска в помещении фитнес-клуба «5 элемент» в Киеве линзы видеокамер, которые были вмонтированы в элементы вентиляции и сигнализации в раздевалках и подключены к сетевому кабелю.

«Клуб считает необходимым заявить, что событие является преступной провокацией и частью системной информационной, юридической и финансовой атаки на владельцев клуба, проводимой группой лиц исключительно по политическим мотивам», – цитирует агентство пресс-службу «5 элемента».

В клубе также заявили, что СМИ манипулируют этой информацией.

«Мы всегда работали и будем работать в рамках правового поля Украины, на протяжении всех обысков, регулярно проводимых в последние полгода правоохранительными органами на территории клуба, мы предоставляли им полное содействие, но мы призываем представителей силовых ведомств и журналистов не становиться инструментом для нечистых на руку политиков. Главной ценностью клуба «5 элемент» всегда была несокрушимость приватности и конфиденциальности частной жизни. В течение 14 лет мы ни разу не нарушили это правило. Для нас очень важно доверие наших гостей и репутация одного из лучших клубов Украины. Поэтому мы будем использовать все возможные правовые инструменты, чтобы отстоять ее», – сообщили в клубе.

В ведомстве отмечают, что обыски, которые сотрудники ГБР и Службы безопасности Украины проводили в «5 элементе» 20 декабря, были санкционированы и связаны с расследованием двух уголовных производств, в которых фигурирует пятый президент Украины и народный депутат от «Европейской солидарности» Петр Порошенко. В СБУ сообщали, что речь идет об уголовных процессах, связанных с куплей-продажей завода «Кузница на Рыбальском» и с возможным исчезновением носителей, содержащих секретную информацию, из так называемой ситуационной комнаты Администрации Президента.

Силовики уже не первый раз приходят в «5 элемент». В июле НАБУ тоже проводило обыск в фитнес-клубе. Тогда сотрудники бюро аргументировали следственные действия расследованием растраты госимущества в особо крупных размерах должностными лицами Минобороны и Генштаба ВСУ.

По состоянию на конец ноября ГБР расследовало 13 уголовных производств, в которых фигурирует Порошенко.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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