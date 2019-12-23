Haval раскрыл планы на российском рынке

Китайская компания Haval объявила о планах работы на 2020 год на российском рынке.

В частности, с мая нынешнего года в Тульской области функционирует производственная площадка, которая и продолжит собирать новые модели бренда Haval. В настоящее время компания выпускает на российском рынке три модели — Haval F7, F7x и внедорожник Haval H9. До конца нынешнего года производитель намерен выпустить еще около 5,5 тысяч новых машин на российском рынке.

Кроме того, годовой объем выпуска техники Haval составляет около 80 тысяч автомобилей, однако к следующему году планируется добиться увеличения до 150 тысяч машин. Достичь таких результатов планируется за счет выпуска новых моделей, однако подробности о них пока удерживаются в тайне.

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