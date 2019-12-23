Российскому авторынку прогнозируют новый кризис

Прошлые два года оказались достаточно успешными для российского автомобильного рынка, однако в нынешнем году показатели снова стали снижаться.

Несмотря на то, что в течение года активно действовала программа «Первый/семейный автомобиль», достичь выхода на прежний уровень продаж не удалось. Вместе с тем предполагается, что за 2019 год общее число реализованной техники составит около 1,76 млн автомобилей, однако этот показатель на 2 процента уступает результатам за 2018 год.

Специалисты указали, что причина снижения покупательского спроса связана с повышенным НДС, из-за чего ценники на технику несколько увеличились. Также прогнозируется, что в следующем году продажи также продолжат снижение из-за высокой цены на новые автомобили.

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