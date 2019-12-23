Российскому авторынку прогнозируют новый кризис

23.12.2019, 15:30, Новости дня

Прошлые два года оказались достаточно успешными для российского автомобильного рынка, однако в нынешнем году показатели снова стали снижаться.

Несмотря на то, что в течение года активно действовала программа «Первый/семейный автомобиль», достичь выхода на прежний уровень продаж не удалось. Вместе с тем предполагается, что за 2019 год общее число реализованной техники составит около 1,76 млн автомобилей, однако этот показатель на 2 процента уступает результатам за 2018 год.

Специалисты указали, что причина снижения покупательского спроса связана с повышенным НДС, из-за чего ценники на технику несколько увеличились. Также прогнозируется, что в следующем году продажи также продолжат снижение из-за высокой цены на новые автомобили.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Президент РФ Владимир Путин открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту. Первые пассажиры проедут на полуостров уже 25 декабря. Теперь строительство моста, длившееся с 2016 года, можно считать завершенным. Теги:  железнодорожный транспорт , Крым , Крымский мост

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика