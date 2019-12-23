В Сети показали коллекционный советский фургон «Москвич-430»

Изображения коллекционной модели советского фургона «Москвич-430» появились в Сети. Она сходила с конвейера на протяжении шести лет, с конца 1950-х годов.

Автофургон с тремя дверями дебютировал в 1958 году и вполне мог стать бестселлером. Однако в свободной продаже машина не была доступна, а после ее и вовсе подвергли утилизации в связи с окончанием срока эксплуатации. Последнее подобное транспортное средство было выпущено в 1964-м, в целом же все фургоны данной модели оставались узкопрофильными машинами.

Автомобиль, чье изображение появилось в интернете, был в свое время выкуплен частным лицом. За время производства его, если и продавали, то только на рынке стран социалистического лагеря. В Советском Союзе чаще всего «Москвичи-430» после списания на автобазах попросту разрушались под воздействием времени. Представленный же вниманию публики фургон подвергся реставрационным работам и выглядит с иголочки.

Причем машина и сегодня может преодолевать сотни километров, единственное, что обязательно нужно соблюдать ее водителю, это постоянный контроль механизмов и приборов транспортного средства. Машина способна перевозить до 250 килограммов, кроме того, в экспортных экземплярах дополнительно были установлены молдинги, а радиаторная решетка имела более солидный внешний вид.

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